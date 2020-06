Sky – Ballottaggio a centrocampo alla vigilia di Parma-Inter: Gagliardini in vantaggio su Borja Valero

Nonostante l’errore clamoroso commesso contro il Sassuolo, Roberto Gagliardini va verso la seconda titolarità consecutiva, nella sfida della domenica sera al Tardini contro il Parma. A farne le spese sarebbe Borja Valero, visto il ritorno in mediana di Nicolò Barella; l’ex Atalanta, dunque, dovrebbe essere presente nell’11 titolare schierato da Antonio Conte, secondo quanto riportato da Sky Sport.

Con Gagliardini e Barella in mediana, il centrocampo nerazzurro dovrebbe essere completato da Young e Candreva sulle fasce, assenti dall’inizio contro il Sassuolo. In attacco spazio a Lautaro, mentre in difesa dovrebbe tornare de Vrij; per sostituire Milan Skriniar, ballottaggio acceso tra Diego Godin e Danilo D’Ambrosio.

