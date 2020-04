Balotelli si confessa: “Nazionale? Giusto non convocarmi. Ibra all’Inter disse che ero più forte di lui”

In una diretta su Instagram condivisa con Fabio Cannavaro, l’ex attaccante nerazzurro Mario Balotelli ha scelto di raccontare alcuni particolari relativi alla sua carriera vissuta tra l’Italia e l’estero, partendo proprio dalla Beneamata.

MANCINI – “Non l’ho sentito, ma con lui ho un rapporto davvero speciale. Sono contento del fatto che non mi convoca in Nazionale se pensa che non l’ho meritata: non lo farebbe per farmi stare in panchina. Se qualcuno merita di più, è giusto così. Quando lo meriterò sarà lì. Ho avuto un anno difficile con il Brescia, ma con Nizza e Marsiglia ho fatto bene”.

NAPOLI – “Ci ho provato per tanto tempo. Starei benissimo, faccio diventare mia figlia capo ultrà. Per ora provo a farle cantare il coro del Brescia ma tifa Napoli. Entrare al San Paolo è un’emozione, quasi come a San Siro”.

IBRAHIMOVIC – “Ai tempi dell’Inter, in allenamento mi diceva che ero scarso. Però è stato lui a dire a Mino Raiola di prendermi dicendo che c’era uno più forte di lui”.

