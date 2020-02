Balotelli si racconta: “Il Milan è il Milan, ma nessun problema con l’Inter. Mi ha dato tanto”

Lunga intervista concessa da Mario Balotelli al Corriere dello Sport, nella quale il centravanti del Brescia ha ripercorso la sua carriera tra errori, ingiustizie e pregiudizi. Nel corso della stessa, l’italiano non ha potuto non parlare anche dell’Inter, società che lo ha lanciato nel calcio che conta e che, nonostante il suo dichiarato tifo per il Milan, non dimentica né attacca. Ecco le sue parole a riguardo.

Inter – “Il Milan è il Milan. Ma al tempo stesso non ho alcun problema con l’Inter, non io almeno. L’Inter mi ha dato tanto, tutto è partito da lì, il settore giovanile, Mancini, la gente. Mancini è la principale figura della mia carriera, le due occasioni in cui abbiamo discusso aveva sempre ragione lui. In particolare la volta della foto che fece il giro del mondo: si incazzò per un brutto intervento in scivolata su un compagno”.

Lukaku e Lautaro – “Mi piace Lukaku, chi dice che non è veloce ne capisce poco. Ma è Lautaro che mi ha impressionato. Un altro fortissimo è Higuain, però se devo fare un nome dico Dybala, io sono un Dybala fan, è un giocatore pazzesco”.

Tonali – “Ha margini di miglioramento abissali (testuale). L’hanno paragonato a Pirlo, gli somigliava solo nei capelli. Sandro mi ricorda Gerrard e Lampard e, se il mio allenatore non si arrabbia, dico che per me il suo ruolo ideale è dietro le punte. Sandro sa coprire tutto il campo, ma aggiungerebbe tanta qualità se spostato più avanti”.

