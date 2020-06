Balzaretti non ha dubbi su Cavani: “All’Inter lo vedo in maniera meravigliosa, ha lo stesso fuoco di Conte”

Con il calcio giocato che si appresta a tornare diventano, dopo un comprensibilissimo periodo di stanca, molto più incalzanti anche i discorsi riguardanti il calciomercato. Sia che si tratti di operazioni in uscita, una su tutte quella legata a Lautaro Martinez e il Barcellona, sia in entrata, vedi ad esempio l’interesse dell’Inter per Edinson Cavani. Proprio del centravanti uruguaiano e del possibile adattamento in nerazzurro ha parlato, ai microfoni di DAZN, Federico Balzaretti. Queste le parole dell’ex compagno al Palermo del ‘Matador‘:

“Cavani? All’Inter di Conte lo vedo in maniera meravigliosa. Un po’ perché rivedo in lui molto di quello che potrebbe essere il suo allenatore. Ha questo animo, questa grinta, questo fuoco che ha lo stesso Conte. Per cui a livello caratteriale sono due persone con la stessa voglia di vincere per cui si sposerebbero e troverebbero immediatamente. Edinson a livello tecnico-tattico è ormai un giocatore completo. Giocando con le due punte non avrebbe problemi, con una punta centrale non avrebbe problema, si troverebbe bene con entrambi probabilmente più con Lautaro che con Lukaku. Lo vedo molto bene a livello caratteriale, per quello che porterebbe alla squadra e per quella che potrebbe essere l’alchimia con il proprio allenatore potrebbe essere sicuramente un plus“.



