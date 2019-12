Barcellona-Deportivo Alaves 4-1: Vidal parte titolare e risponde con il gol

Il Barcellona, dopo lo 0-0 contro il Real Madrid nel Clasico di mercoledì, torna alla vittoria travolgendo per 4-1 il malcapitato Deportivo Alaves. Al Camp Nou non c’è storia: il Barca domina dal primo minuto e e si porta momentaneamente in testa alla classifica.

E ad aprire le marcature è stato Antonie Griezmann al 14′ minuto, e a indirizzare definitivamente la partita ci ha pensato Arturo Vidal, grande obiettivo di mercato nerazzurro, che è partito quest’oggi titolare e ha segnato al termine del primo tempo con un gran destro da posizione defilata. Gli altre due reti sono state siglate da Lionel Messi e Luis Suarez. Un segnale importante quello lanciato dal cileno che ha dimostrato che quando viene chiamato in causa risponde sempre presente. Il suo futuro è ancora tutto da scrivere.

