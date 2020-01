Barcellona: l’agente Felicevich colpevole della denuncia. Il club scagiona Vidal

Non più Arturo Vidal ma il suo agente tra i colpevoli del caos blaugrana. Come riportato infatti da Mundo Deportivo, il Barcellona avrebbe scelto di incolpare Fernando Felicevich in merito alle polemiche nate tra i catalani sulla denuncia del giocatore nei confronti del club. Il procuratore del cileno, secondo quanto riportato dal portale spagnolo, avrebbe scelto di evidenziare il mancato pagamento dei bonus per spingere il centrocampista a lasciare il Barca.

La Comisiòn Mixta – l’organo che si è occupato di analizzare la denuncia presentata da Vidal al club – ha rifiutato il reclamo presentato dal giocatore il quale, nel caso in cui volesse continuare la sua battaglia, può scegliere di proseguire appellandosi alla giustizia ordinaria. Per il Barcellona però il colpevole resta l’agente Felicevich, reo di aver forzato il tutto per allontanare il cileno dai blaugrana. L’Inter osserva i risvolti della vicenda ed ascolta ogni possibile rumors, aspettando l’assalto giusto per assicurare il giocatore agli ordini di Conte.

