Barcellona, fatta per Manaj: l’ex Inter arriverà dall’Albacete, siamo alle firme

Dalla Spagna arriva una notizia riguardante l’ex calciatore dell’Inter Rey Manaj. L’attaccante, infatti, sarebbe in procinto di passare dall’Albacete al Barcellona, che lo vorrebbe aggregare alla propria squadra B. È questo quello che riporta il quotidiano iberico Sport, che afferma come gli accordi per il trasferimento sarebbero ormai stati trovati, e mancherebbero quindi solo gli ultimissimi dettagli per formalizzare il passaggio.

Dopo una parentesi nelle giovanili nerazzurre, l’Inter sembrava credere in Manaj per il futuro: i continui prestiti che ha dovuto affrontare lo hanno però fatto perdere, tanto che i nerazzurri hanno deciso di liberarsene anche a titolo definitivo. Chissà che ora, in un club importante come il Barcellona, non possa far vedere davvero tutte le sue qualità.

