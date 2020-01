Barcellona, vittoria di misura sul Granada: Vidal titolare e autore dell’assist decisivo (di tacco)

Parte della stampa sportiva, questa mattina, aveva scritto che un’eventuale panchina di Arturo Vidal nel Barcellona nelle prossime settimane avrebbe potuto rimpinguare le speranze dell’Inter di aggiudicarsi il centrocampista dopo la frenata (anzi, l’inchiodata) dei giorni scorsi: ma questo pare proprio non essere accaduto, almeno oggi, almeno in occasione della partita tra Barcellona e Granada andata in scena questa sera e conclusa da pochi minuti sul risultato di 1-0 per i blaugrana, trascinati dal solito Messi.

Pare proprio non essere andata così: nessun nuovo malumore, nessuna ferita riaperta e nessuna tensione: anzi, gli spunti da mettere in cronaca sarebbero semmai altri, ben più rilevanti anche a livello di tabellino. Sì, perché Arturo Vidal è sceso in campo titolare in quella che era la partita di debutto di Quique Setién sulla panchina blaugrana, ed è stato lui l’autore dell’assist (di tacco, peraltro) che ha permesso a Leo Messi di trovare la rete decisiva per risolvere la contesa in favore dei catalani. E se il mercato sia fatto anche – e soprattutto – di segnali, quelli di Vidal di questa sera non paiono esattamente segnali d’addio.

