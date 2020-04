VIDEO – 28 aprile 2010, Barcellona-Inter 1-0: l’impresa in 10 al Camp Nou. Si va a Madrid!

Ci sono notte indimenticabili, sconfitte che si trasformano in vittorie ed entrano di diritto della storia. 28 aprile 2010, l’Inter perde al Camp Nou 1-0 contro il Barcellona nella semifinale di ritorno ma in virtù del 3-1 dell’andata è la squadra di Mourinho a staccare il pass per la finale di Madrid.

In 10 per 70 minuti a causa di un rosso rifilato a Thiago Motta dopo una clamorosa simulazione di Busquets. La gabbia creata su Messi, la super parata di Julio Cesar, il sacrificio di Milito ed Eto’o ma soprattutto la grande prestazione difensiva dell’intero gruppo. Il sogno Remuntada dei blaugrana viene infranto, al fischio finale è tripudio nerazzurro con gli idranti del Camp Nou attivati per rovinare la festa. Impossibile riuscirci.

