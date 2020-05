Barcellona-Inter, Mourinho: “La sconfitta più bella. Al rosso di Motta esultarono in panchina ma a Guardiola dissi che non era finita”

La semifinale di ritorno contro il Barcellona è stata la svolta nel cammino europeo dell’Inter. Una prestazione sontuosa dal punto di vista collettivo e difensivo, in 10 uomini per più di 70 minuti a causa dell’espulsione rifilata a Thiago Motta. Ma quell’Inter di José Mourinho dimostrò di essere la più forte di tutti, avendo la meglio su quel tiki taka blaugrana che aveva incantato fin lì il mondo.

Mourinho, nell’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, ha rivissuto le emozioni del trionfo al Camp Nou: “In tribuna hai tempo di vivere il dramma, al limite puoi pregare, in campo devi trovare soluzioni. Ho detto che è stata la sconfitta più meravigliosa della mia carriera: non perdemmo 1-0, ma vincemmo 3-2 in condizioni epiche”.

Il rosso a Thiago Motta e il battibecco con Guardiola e Ibra: “Quando Busquets cadde quasi tramortito io ero in diagonale fra la nostra panchina, la loro e il punto dove Thiago Motta venne espulso. Con la coda dell’occhio vedo la panchina del Barcellona che festeggia come se avessero già vinto, Guardiola che chiama Ibra per parlare di tattica: tattica in 11 contro 10… Gli dissi solo: ‘Non fare festa, questa partita non è finita’”.

