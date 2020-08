Mercato – Barcellona in pressing totale per Lautaro Martinez: e Messi è sempre più fuori dalla Catalogna

Se è vero che un eventuale trionfo in Europa League, stasera, per l’Inter, avrebbe potuto reindirizzare al rialzo anche gli scenari di mercato – trattenere calciatori importanti e richiestissimi, leggi Lautaro, e tentare colpi clamorosi, leggi il sogno Messi – è almeno altrettanto vero che già da questa notte si comincerà a fare i bilanci veri e propri: questo sempre tenendo in considerazione che il segno nell’annata dell’Inter è da considerarsi comunque positivo. Ma intanto, secondo TuttoMercatoWeb.com, c’è un Barcellona che va in pressing per Lautaro Martinez. E c’è, appunto, un nome – quello di Leo Messi – attorno al quale c’è ancora da definire molto.

E la notizia di questa sera è proprio l’all-in del Barcellona su Lautaro Martinez: col club blaugrana che proprio in queste ore, proprio in questi minuti starebbe cercando di insinuarsi in eventuali – supposte, beninteso – piaghe tra il Toro e l’Inter. Uno scenario che, probabilmente, non sarebbe idealizzabile se l’Inter, oggi, avesse la coppa in tasca: un trionfo, ovvio, avrebbe sparigliato le carte, avrebbe cambiato molto. Intanto il Barcellona va in pressing, e c’è chi sostiene che dietro vi sia la vocina di Lionel Messi: ma, allo stato attuale, Messi è sempre più fuori dal Barcellona. Verso l’Inter? E’ una possibilità. E anche in questo caso: la coppa avrebbe significato molto. Ma la coppa non c’è: e gli scenari rimangono quelli di prima.

