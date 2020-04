MD – Il Barcellona molla la presa su Lautaro? Già avviati i contatti con Werner

La telenovela Lautaro-Barcellona sembra destinata a non finire, ma il radar blaugrana sembra essersi spostato anche su altre piste. Una di queste è sicuramente quella che porta a Timo Werner, attaccante del Lipsia il cui contratto scadrà nel 2023; il tedesco potrebbe essere l’alternativa valida nel caso in cui l’ex Racing rimanga in nerazzurro.

In particolare, il Mundo Deportivo riporta un interessamento consistente dei catalani già dall’inizio di marzo, prima che la pandemia da Coronavirus paralizzasse i movimenti di mercato delle compagini europee. Il segretario tecnico del Barcellona Eric Abidal ed il suo vice Ramón Planes, infatti, avrebbero avuto un contatto diretto con Gunther Werner, padre di Timo. L’incontro fu positivo, con Planes che riuscì ad assistere all’ottavo di finale di Champions League tra Lipsia e Tottenham, con i tedeschi capaci di eliminare gli Spurs di José Mourinho.

Il Barcellona rischia di veder svanire l’operazione legata a Lautaro Martinez, visto che l’Inter non sembra intenzionata ad accettare contropartite: i blaugrana pagheranno la clausola da 111 milioni del Toro o vireranno su Werner?

