Barcellona, l’ex tecnico Menotti incorona Lautaro: “E’ molto giovane: avrà un grande futuro”

Il Barcellona non sembra disposto a voler mollare la presa per Lautaro Martinez. L’attaccante argentino dell’Inter è costantemente in cima alla lista dei desideri blaugrana per il prossimo mercato estivo e, a giudicare dai movimenti del club delle ultime ore, i catalani sarebbero anche pronti a sferrare l’assalto per il Toro. A strizzare l’occhio nei confronti del club allenato da Setién ci ha pensato anche Cesar Luis Menotti.

In un’intervista concessa a Cadena Ser, l’ex calciatore ed allenatore, tra le altre, di Boca Juniors e Barcellona, ha scelto di parlare di Lautaro raccontando il suo punto di vista sull’attaccante argentino: “Lautaro al Barcellona? E’ molto giovane, ma si tratta di un giocatore che sta raggiungendo il top della condizione. Ha un enorme futuro. Neymar sembrava dover essere l’ erede di Messi, ma da quando ha lasciato il Barcellona non è riuscito a mantenere lo stesso prestigio”. Così Menotti parla di Lautaro Martinez, promesso sposo dei blaugrana con l’Inter che invece dovrà lavorare, e tanto, per trattenerlo.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!