FOTO – Il Barcellona presenta la sua nuova maglia per la prossima stagione: presente anche Griezmann

Antoine Griezmann sembra sempre più vicino ad una permanenza al Barcellona nella prossima stagione; dopo essere migliorato nelle ultime uscite stagionali dopo gli screzi con Quique Setien, ora giunge un altro indizio direttamente dai canali ufficiali della società catalana. Nella presentazione della nuova maglia, infatti, è presente anche Antoine Griezmann.

A differenza della stagione in corso, per la prossima annata i blaugrana tornano alle classiche righe verticali, rimuovendo i quadrati bicolore. A differenza delle consuete divise del passato, però, è presente anche un dettaglio dorato: quest’ultimo richiama gli anni ’20, prima grande epoca di successo per il Barcellona.

