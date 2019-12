Barcellona, nuovo infortunio per Arthur: ripercussioni sull’affare Vidal-Inter?

Ennesimo infortunio per il centrocampista del Barcellona Arthur. Il club blaugrana ha diramato quest’oggi un bollettino medico che informa sulle condizioni del giocatore brasiliano, che dovrà stare ai box per almeno tre settimane a causa dei fastidi alla zona pubica per i quali sta effettuando un trattamento.

Una bella grana per Valverde, ma anche per il mercato: questo infortunio infatti potrebbe ripercuotersi sull’affare Vidal-Inter, in quanto il futuro del cileno è ancora tutto da scrivere nonostante un accordo con il club nerazzurro e una nuova offerta pronta a venir recapitata in Spagna. Il Barcellona però non vuole fare partire Vidal, e questo nuovo infortunio nel reparto potrebbe rappresentare un’ulteriore complicazione per l’Inter.

