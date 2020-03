Barcellona, parla Bartomeu: “Il prossimo mercato sarà ricco di scambi”. Poi la frase criptica su Lautaro

Nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di Mundo Deportivo, il presidente del Barcellona Bartomeu ha scelto di fare chiarezza in merito alle questioni di mercato che riguarderanno il club blaugrana, tentato dai colpi Neymar e Lautaro Martinez.

MERCATO – “La politica relativa ai rinforzi non cambierà. I dirigenti continuano a lavorare per preparare una squadra anche se nella prossima finestra di mercato verranno favorite trattative di scambi, perché non ci saranno molti milioni da investire”.

NOMI – “Lautaro e Neymar? Non posso parlare di nomi. Il Barcellona sarà sul mercato per portare a termine le operazioni che considera convenienti. Ed è ovvio che ne avremo le possibilità. Siamo il club con più entrate nel mondo, anche se la gente continua a chiedermi per quale ragione”

ENTRATE – “Il Barcellona è il club con più guadagni al mondo, torno a dirlo. Ovunque sono stati ridotti gli introiti, ma è qualcosa che non ci farà smettere di essere la società con più guadagni nel mondo. Dopo il 30 giugno continueremo ad esserlo, ma con numeri inferiori”

MESSI – “Rinnovo? In questo momento siamo molto impegnati in merito alla pandemia che riguarda il nostro club ed in merito allo stato d’emergenza. Dobbiamo discuterne, ma lo faremo con il giocatore e l’agente nel momento opportuno. Non mi preoccupa il suo rinnovo, l’ho già detto molto volte. Vuole concludere la sua carriera al Barcellona, per questo non ci turba. Però dovremo sederci con lui per arrivare ad un accordo”



