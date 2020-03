MD – Il Barcellona vende Semedo: primi contatti con l’Inter già avviati

Non è la prima volta che l’Inter viene accostata a Nelson Semedo del Barcellona. A tal proposito, la novità assoluta, consiste nello status acquisito adesso dal calciatore che fino alla scorsa estate veniva considerato incedibile dal club blaugrana. Sin dal suo arrivo in Spagna, in realtà, un feeling vero e proprio con l’intero ambiente non è mai scattato, complice il durissimo compito di sostituire una leggenda Dani Alves che gli era stato attribuito inizialmente.

Così, stando all’indiscrezione rilasciata dal Mundo Deportivo, Semedo nei prossimi mesi potrebbe lasciare con ogni probabilità il Barcellona. Tra i club più attivi c’è proprio l’Inter, che con i blaugrana tiene in piedi da diverso tempo anche altri discorsi paralleli. Da Lautaro Martinez e Sensi, a Coutinho, Vidal e Griezmann, i nomi in ballo tra le due società di certo non mancano. I nerazzurri, che non hanno trovato in Valentino Lazaro quelle qualità che Conte si aspettava per la corsia di destra, hanno già manifestato ufficialmente un interesse per Semedo.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!