Barcellona, sirene inglesi per Umtiti: il piano Lautaro passa anche da lui

Lautaro Martinez è il sogno proibito del Barcellona. Ormai è inutile anche nascondersi: il nome dell’argentino, protagonista con l’Inter, gravita intorno agli ambienti dei blaugrana. Il presidente dei catalani Bartomeu recentemente in un’intervista ha parlato anche di mercato, lodando lo strapotere economico del club che, nonostante la crisi europea, sarà pronto a ritagliarsi il suo ruolo da protagonista sul mercato. Per far quadrare i conti e calibrare le strategie però, i blaugrana saranno costretti a lavorare su corsie alternative, come ad esempio quella che porta il nome di Samuel Umtiti.

Il difensore francese, campione del mondo con i Bleu a Russia 2018, sarebbe finito al centro delle recenti voci di mercato. Il Daily Mirror racconta dell’interessamento di tre club della Premier League per il centrale: si tratterebbe infatti di Chelsea, Arsenal e soprattutto Manchester United, tutte pronte a mettere le mani sul giocatore. L’esigenza del Barcellona è quella di cedere il francese anche per motivi economici, in modo da abbassare il monte ingaggi e guardare con ancor più fame al nome di Lautaro Martinez. Ridotte allo zero le chances di inserire il giocatore nell’affare per l’argentino: l’Inter chiede solo cash e scarta le contropartite non gradite.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!