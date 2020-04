Barcellona, zero offerte per Vidal: l’Inter di Conte studia l’assalto

Un contratto fino al 2021 e nessuna offerta in arrivo, in attesa degli assalti dei nerazzurri. Come riportato infatti da Mundo Deportivo, il Barcellona fino ad ora non ha ancora ricevuto offerte per Arturo Vidal. Il centrocampista cileno, in cima alla lista dei desideri del tecnico interista Antonio Conte, lo scorso gennaio è stato molto vicino ad indossare i colori della Beneamata, salvo poi confermarsi con i blaugrana, almeno fino al prossimo giugno.

Nella giornata di oggi, il quotidiano spagnolo Sport ha parlato di nuovi assalti da parte dell’Inter per il giocatore, corteggiato dalla Beneamata ed accostato anche al possibile affare Lautaro tra i nerazzurri ed i blaugrana. Al momento, però, al Barcellona non sono giunte ancora richieste né offerte per il giocatore, legato ai catalani con un contratto fino a giugno 2021. 33 anni a maggio per Arturo Vidal, obiettivo dell’Inter e di Antonio Conte che attende, ancora, i passi in avanti del club interista.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!