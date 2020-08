Barella è da record! Ha segnato in quattro competizioni diverse in questa stagione: unico centrocampista di Serie A

E’ stata una grande serata per l’Inter, che ottiene la qualificazione in una semifinale europea che non accadeva da diversi anni. I nerazzurri battono per 2 a 1 il Bayer Leverkusen e strappano il biglietto per il penultimo atto dell’Europa League. Uno dei grandi protagonisti di serata è stato Nicolò Barella, autore del gol del vantaggio dopo 15 minuti di gioco, grazie ad un grande esterno destro che non ha lasciato scampo al portiere.

Per il centrocampista italiano si tratta di un record. Con la rete di ieri, infatti, Barella ha collezionato il suo quarto centro stagionale, uno per ogni competizione in cui ha giocato. Nessun centrocampista di Serie A ci era mai riuscito in questa stagione. Conte se lo tiene stretto e lo considera un pilastro del centrocampo anche in vista del futuro.

