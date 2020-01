Vacanze brevi e tanto lavoro: l’infortunio ora è alle spalle. Così Barella si è ripreso l’Inter!

Nicolò Barella si è ripreso l’Inter. L’ex Cagliari, reduce da un brutto infortunio, ha ritrovato finalmente la condizione migliore come testimoniato dalla super prestazione fornita in Coppa Italia contro la Fiorentina: non solo per il gol decisivo e bellissimo che ha spedito Conte in semifinale, ma per una prestazione totale da mezzala e poi da play davanti dalla difesa nel centrocampo nerazzurro.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Barella ha rinunciato ad un paio di giorni delle sue vacanze natalizie per lavorare alla Pinetina e accorciare i tempi di recupero in quello che è stato il problema fisico più fastidioso della sua carriera. Dopo il ritorno in campo a Napoli nella prima partita del 2020, Barella è stato titolare 4 volte di fila tra Serie A e Coppa Italia. Prestazioni importanti riconosciute anche da Conte ai microfoni della stampa.

L’arrivo in nerazzurro di Eriksen sarà uno stimolo in più per Barella, chiamato ad alzare ancora di più il proprio rendimento. Il centrocampista, che è passato la scorsa estate dal Cagliari all’Inter, si è già dimostrato specialista nel fare certi “salti in avanti”, ma adesso è atteso anche lui a un nuovo step di crescita.

