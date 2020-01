Barella si racconta a Inter TV: “Desideri? Uno non si può dire: è vietato. Il gol in Nazionale un’ossessione”

Già al centro del mondo Inter. Nicolò Barella ha scelto di raccontarsi a tutto tondo ai microfoni di Inter TV. La Sardegna, la passione per il basket, l’approdo all’Inter ed il sogno ancora segreto. Un’intervista lunga e ricca di aneddoti per l’ex Cagliari che descrive ogni sfumatura della sua vita.

BASKET – “E’ la mia seconda passione dopo il calcio. Tutti in famiglia giocano più a basket che a calcio. Il mio idolo è Lebron James, non solo per il giocatore ma per la persona. Al mio cane ho dato il suo nome: ho letto la sua storia ed oltre ad essere il più forte di sempre insieme a Jordan. Guardandolo ho avuto molti stimoli”

CANE – “Lebron il primo membro della mia famiglia. Lo abbiamo preso cinque anni fa con mia moglie, ci ha seguiti anche a Como, è talmente bravo che non si sente quando siamo in casa. E’ un po’ anomalo: noi siamo due a cui piace uscire, lui è da divano invece”

VINO – “Questa è una passione. Mi piace anche solo avere una bottiglia in mano e collezionarle. Rosso o bianco? Preferisco il rosso, diciamo che lì si vede di più l’evoluzione. Se fossi un vino? Il cannonau. Quella di maggior valore? Ne ho una di ogni annata per le persone importanti della mia vita”

MOTOCROSS – “Quando ho conosciuto mia moglie, lei faceva motocross insieme al padre ed ai fratelli. Da quando sta con me e da quando abbiamo figli l’ha parcheggiata. Lei la più spericolata, io un disastro sulle due ruote”

NAZIONALE – “Come si arriva in Nazionale? Con tanto impegno, voglia di sudare e anche un po’ di ambizioni e sogni. Per me è stato un bel traguardo: ad un certo punto pensavo fosse difficile, poi ho pensato si potesse realizzare e ce l’ho fatta. E’ un bel momento l’inno perchè senti l’unione con stadio e compagni, è il momento che ti carica di più. L’Europeo? La Nazionale ci arriva bene. Tutti abbiamo fatto un grandissimo lavoro cercando di creare qualcosa di grande. Per ora ci siamo riusciti ma vogliamo conquistare ancor più rispetto e gente. Il gol con la Finlandia? Tutti i miei compagni mi prendono in giro dicendo che era autogol. C’è una foto dell’esultanza in cui urlo perchè non sapevo cosa fare. Con Cagliari e Inter non avevo questa ossessione per il gol”

SARDEGNA – “Con la Sardegna ho un bellissimo rapporto, lì ho casa e mi manca stare lì, ma all’Inter sto vivendo una bellissima esperienza. Quello sardo è un popolo unito. Per me ma penso per tutti è un orgoglio. Il popolo sardo è uno dei migliori. Milano mi ha accolto benissimo, sia me che la mia famiglia. Mi dimostrano tutti affetto ed è una cosa che mi fa piacere. Cosa mi piace di più? Puoi fare tutto, dalla cena a giocare con i figli”

PASSIONI E DESIDERI – “Prima avevo tantissimi cappelli, poi li ho un po’ regalati perchè le passioni stavano diventando troppe. Non ho un gran rapporto con la moda: preferisco le cose indossate dalla gente che comprarle per me. Se devo uscire e mia moglie deve provare cose invece sono felice. Cosa c’è tra i desideri? Una cosa non si può dire, è vietato. Completare la famiglia, avere altri figli. C’è ancora tempo per completare la scatola dei desideri”

