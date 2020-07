Barella: “Siamo un gruppo molto affiatato, voglio lasciare un bel ricordo. A chi mi ispiro? Stankovic”

La sfida al Torino di Moreno Longo si avvicina sempre più, con il consueto appuntamento del Matchday Programme, sul sito ufficiale della società nerazzurra, che, questa volta, vede protagonista Nicolò Barella, grande assente per la partita contro i granata. Barella ha parlato della sua esperienza in nerazzurro, della famiglia e di due grandi figure sportive a cui si ispira: Dejan Stankovic e… LeBron James.

Partendo dalla sua prima stagione con l’Inter, Barella ha detto: “Quello dell’Inter è davvero un gruppo affiatato: il legame con i compagni è ottimo, tutti remano nella stessa direzione per continuare a fare meglio. Quelli che mi danno più consigli sono Handanovic e Borja Valero“. Poi, la famiglia: “Sono cresciuto in una famiglia numerosa ed ho sempre desiderato dei figli. Quando ho incontrato la persona giusta, ho realizzato il mio sogno“.

Inoltre, l’ex Cagliari ha sottolineato la sua crescita calcistica, avvenuta anche grazie ai genitori: “I miei genitori mi hanno sempre spinto a dare il massimo, sono davvero stato fortunato. È grazie a loro se ho imparato a vivere la vita come una sfida, ed il calcio è una di quelle più grandi. Mio padre ha sempre guardato le partite: io guardavo, immagazzinavo ed apprendevo“. Sì, ma da chi? “Ricordo i gol di Stankovic: mi hanno sempre affascinato le sue conclusioni. Due sono indelebili: il gol da fuori nel Derby ed il tiro da centrocampo contro lo Schalke 04“.

Poi, un suo gol da fuori, quello contro l’Hellas Verona: “In quell’esultanza ho liberato tutto quello che provo quando sono in campo. L’esplosione dello stadio è stata magnifica, un’emozione per la quale gioco. Non è stato semplice arrivare fino a qui: sono giovane, ma il percorso è stato duro, con momenti difficili“. Una delle sue caratteristiche, inoltre, la resistenza: “Anche io mi stanco, ma ho la fortuna di avere una grande resistenza: magari alcuni hanno altre caratteristiche, sono più tecnici. Io ho questa qualità“.

Infine, un altro idolo ed un auspicio: “Io stimo LeBron James non solo per i titoli o per il tipo di giocatore che è, ma anche per la sua persona. I suoi compagni lo vivono come un fratello, come un punto di riferimento: io voglio vincere, ma soprattutto lasciare un bel ricordo, un segno per i miei compagni. Una traccia di Nicolò Barella nel calcio, come persona e come sportivo“.

