Barella: “Ho visto tutto The Last Dance, mi ha colpito un aspetto in particolare di Michael Jordan”

Per chi non lo sapesse, Nicolò Barella – oltre ovviamente al calcio – segue con passione ed interesse anche un altro sport: il basket. Il centrocampista dell’Inter, da buon tifoso, ha già divorato la docu-serie dei record sull’ultimo campionato di Michael Jordan, apprezzando particolarmente alcuni atteggiamenti mostrati dal campione. L’ex Cagliari, rispondendo alle curiosità dei tifosi sulla pagina Instagram calcioshop, ha pure rivelato la sua collezione di sneaker.

THE LAST DANCE – “Sì ho visto l’ho visto, mi è piaciuto tanto. La parte che mi è piaciuta di più è quando Michael Jordan diceva che per lui diventava una cosa personale. Penso che sia uno dei pochi che faceva della sua vita una sfida, questo l’ha spinto a diventare un’icona per tutti i ragazzi e il mondo dello sport, questo mi ha colpito di più”.

STREET ART – “Sarò molto onesto, non ho grandissima cultura su questa cosa, ma è una cosa che mi piace vedere e soffermarmi a vedere i dettagli. Magari approfondirò l’argomento per saperne di più”.

SNEAKER – “Sono un grande appassionato, le mie preferite sono le Air Jordan, ho una collezione dalla 1 alla 12”.

AIR JORDAN – “Quelle che preferiscono sono le Jordan 11, ma preferisco vederle sugli altri, io preferisco indossare le Jordan 3”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!