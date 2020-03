Baroni: “Sepe all’Inter? Dire di no sarebbe difficile, è un portiere affidabile”

Nel valzer di nomi associati all’Inter per quanto riguarda il ruolo di vice Handanovic a partire dalla prossima stagione, dopo Musso e Cragno negli ultimi giorni ha preso quota anche quello di Luigi Sepe. Classe 1991, cresciuto nel settore giovanile del Napoli, è stato per la prima volta lanciato dal Lanciano di Marco Baroni nella stagione 2013/14 in Serie B. Giochi di parole a parte, l’ex allenatore della Cremonese ha parlato proprio dell’accostamento del ragazzo al club nerazzurro questa mattina sulle pagine di Tuttosport.

Si parla di un possibile interessamento dell’Inter…

“Non mi meraviglio. Credo che lui possa arrivare a fare il titolare in una grande squadra”.

Il rischio di fare il secondo ci sarebbe ancora…

“Questo è normale, ma non lo spaventerebbe. L’ha già fatto, sa cosa significa. Ma si giocherebbe il posto. Credo abbia fatto la scelta giusta nel momento in cui si è messo in gioco in Serie A con la maglia del Parma ma dire non a un club come l’Inter non sarebbe facile”.

Lei lo consiglierebbe all’Inter?

“Tutte le grandi squadre hanno bisogno di un secondo portiere dello stesso livello del primo. Con i tanti impegni che ci sono oggi non si può pensare a avere un secondo che non sia affidabile. Sepe è un portiere molto affidabile tra i pali…”.

