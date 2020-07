Barzaghi – Sospiro di sollievo per de Vrij: si punta ad averlo contro il Napoli

Dopo essere uscito contro la Fiorentina, per Stefan de Vrij si temeva il peggio. Dopo gli esami strumentali di questa mattina, però, si può tirare un sospiro di sollievo: come riportato da Matteo Barzaghi su Twitter, per il difensore olandese solamente una lieve distorsione al ginocchio.

A questo punto, si tenterà di recuperare definitivamente l’ex Lazio per la sfida contro il Napoli. Non è da escludere, però, che possa sedersi in panchina per la gara di sabato contro il Genoa. Per D’Ambrosio, invece, cinque punti di sutura all’arcata sopraccigliare.

