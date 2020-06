Barzaghi: “Eriksen può fare la differenza nei calci piazzati. Si sta calando nella mentalità di Conte”

Il pareggio del San Paolo ha lanciato dei segnali positivi per la squadra di Antonio Conte. Le tante occasioni da gol create hanno fatto vedere quanto i nerazzurri possono essere pericolosi sotto porta, grazie anche ad una buona prestazione di Christian Eriksen. Di lui ha parlato Matteo Barzaghi, giornalista di Sky Sport.

Queste le sue parole: “La notizia migliore per la serata dell’Inter è la prestazione, oltre al gol, di Christian Eriksen. Il dato molto rassicurante è stato quello che riguarda la corsa, come quando nel gol subito ha rincorso Insigne a metà campo. Non so se a fine gennaio o inizio febbraio lo avrebbe fatto. Si sta calando nella mentalità di Conte. Credo sia la notizia migliore, anche a livello tattico. Il gol su calcio piazzato è una nota dolente per i nerazzurri, perché non segna in Serie A dalla stagione 2017-2018. Eriksen può essere utile sia per legare la squadra che per i calci di punizione”.



