Barzaghi (Sky): “Serve la vittoria, i giocatori vogliono rifarsi dopo il risultato negativo contro la Lazio”

E’ chiamata a rispondere l’Inter di Antonio Conte dopo le due sconfitte maturate nella scorsa settimana contro il Napoli in Coppa Italia e contro la Lazio in campionato. I nerazzurri stasera si troveranno di fronte il Ludogorets per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League.

In collegamento da Razgrad Matteo Barzaghi ai microfoni di Sky Sport 24 ha analizzato il momento della squadra: “Serve tornare a vincere subito. Se Conte dice che la prestazione contro la Lazio c’è stata e lo ha soddisfatto, è vero anche che i giocatori vogliono rifarsi. Ha lasciato l’amaro in bocca il risultato di domenica. Il periodo non è semplice viste le tante partite: Samp, Ludogorets e Juventus nei prossimi 10 giorni. Bisogna far quadrare un paio di cose e soprattutto le energie. Per questo Conte ha lasciato a casa 8 giocatori. Handanovic proverà in questi giorni a toccare di nuovo il pallone, l’obiettivo era tornare con la Samp ma non è detto”.

Sul clima che sta trovando l’Inter: “Fa freddo, e stasera sarà un fattore. Parliamo di Razgrad, una città di 50mila cittadini e siamo lontani dal lusso delle trasferte a cui l’Inter è abituata. Razgrad offre un clima rigido ed una soluzione più austere e sobrie, anche dal punto di vista dell’albergo che ospita la squadra. Lo stadio è una delle parti più carine, anche se piccole. E’ abbastanza moderne, è una società fondata nel 2001 viene da 8 scudetti consecutivi. L’Inter arriva qui al freddo e dovrà provare a fare una buona gara anche in vista del ritorno per gestire le forze in vista della Juventus”.



