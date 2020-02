Bastoni: “Perché il numero 95? E’ dedicato a mio fratello, in famiglia siamo molto legati”

Fino ad oggi, è stata un po’ un mistero la scelta di Alessandro Bastoni di scegliere sempre la maglia numero 95 nelle esperienze vissute sin qui nella sua breve e già importante carriera da calciatore prima all’Atalanta, poi al Parma ed infine all’Inter. Il centrale classe 1999, però, nell’appuntamento divenuto ormai fisso con ‘Unboxing’, curato da Inter TV, ha spiegato da dove nasce la scelta che lo ha sempre accompagnato in questi anni.

Ecco il suo racconto nel primo estratto dell’intervista: “Il numero 95? E’ una storia facile che parte quando ho ricevuto la prima chiamata nella prima squadra dell’Atalanta. E’ una promessa che ho fatto a mio fratello. Siamo in cinque in famiglia e siamo molto legati l’uno con l’altro. Quindi gli ho detto che il numero di maglia sarebbe stato il suo numero di nascita. Sia con l’Atalanta, che col Parma e con l’Inter ho detto di scegliere il 95 che è un modo di avere lui, ma un po’ tutta la famiglia in campo con me”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!