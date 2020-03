GdS – Bastoni e Barella nell’Italia del futuro: quanto talento nella Nazionale Azzurra

Per eludere queste lunghissime giornate di paura e quarantena, La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola ha disegnato l’Italia del futuro di Roberto Mancini. Il commissario tecnico, che nel suo primo biennio ha fatto benissimo stravincendo il girone di qualificazione agli Europei 2020 che si giocheranno solo nell’estate del 2021, non ha mai nascosto di voler iniziare un ciclo lungo e soprattutto vincente. Difatti, nei suoi primi mesi, sono stati numerosi i giovani lanciati in prima squadra, a partire da Zaniolo e Kean.

La rosea, nel tentativo di definire i contorni della formazione del futuro, ha così inserito i migliori giovani di talento nel panorama italiano. E ci sarà anche tanta Inter nella Nazionale Azzurra dei prossimi anni, rappresentata in difesa da Alessandro Bastoni e a centrocampo da un leader come Nicolò Barella. Ipotizzando un 4-3-3 con Donnarumma tra i pali, il difensore nerazzurro agirebbe come centrale dai piedi buoni al fianco di Cistana, mentre il centrocampista – papabile capitano della squadra – si troverebbe da mezzala nel suo ruolo naturale. Ecco il possibile schieramento:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Ghiglione, Bastoni, Cistana, L. Pellegrini; Castrovilli, Tonali, Barella; Zaniolo, Kean, Chiesa.

