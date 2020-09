Bastoni e de Vrij oggi in visita dal dottor Volpi: c’è ottimismo per il loro infortunio

La nuova stagione deve ancora iniziare e l’Inter deve far fronte già agli infortuni. Con le proprie Nazionali, infatti, de Vrij e Bastoni hanno riportato dei problemi fisici e sono stati costretti a rientrare a Milano. Per l’olandese si tratta di una distorsione alla caviglia destra, rimediata giovedì, mentre il centrale azzurro ha accusato ieri un risentimento muscolare al flessore.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, entrambi verranno visitati oggi dal dottor Volpi e verranno fatti gli esami di rito. Per de Vrij le condizioni non sembrano essere gravi e l’infortunio può essere recuperato in pochi giorni. Per Bastoni, invece, servirà un po’ più di tempo e la speranza è che si tratti solo di un affaticamento.

