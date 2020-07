Bastoni (SM): “Il nostro un gruppo giovane e unito. Affronteremo la Spal senza guardare la classifica”

Molto spesso risulta facile dimenticare che quando si parla di Alessandro Bastoni si ha davanti un giovane difensore classe 1999. Effettivamente, sia dalla personalità messa in campo nel modo di giocare e condurre la palla che nelle dichiarazioni fuori dal rettangolo verde, il centrale cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta mostra una maturità disarmante per un ragazzo della sua età. Non solo dunque per le riconosciute qualità tecniche, ma è anche per questo motivo se già la passata stagione Roberto D’Aversa al Parma e quest’anno Antonio Conte all’Inter non hanno mai esitato a puntare sulla sua qualità.

Intervistato dinnanzi alle telecamere di Sportmediaset, ecco Bastoni sul momento dell’Inter dopo la vittoria di lunedì sera: “Venivamo da due brutti risultati nonostante le prestazioni e il carattere che ci son stati. Siamo sempre stati uniti, solo noi sappiamo quello che succede dentro lo spogliatoio e penso che ieri abbiamo dimostrato di essere un grande gruppo. Abbiamo sempre dimostrato di essere squadra e poi gli episodi ci sono andati male. Ieri invece ci sono andati bene, ma al di là di questo l’importate è essere sempre un gruppo. Il nostro è un gruppo giovane, siamo arrivati in molti quest’anno ed è un processo di crescita. E’ molto importante pensare partita dopo partita e cercare di raggiungere il massimo. Spal? Sarà dura più dal punto di vista mentale, giocare così tanto ti toglie parecchie energie ma siamo tanti e stiamo rotando. Come è stato col Brescia giocando da grande squadre senza guardare la classifica, così dovremo fare con la Spal”.

