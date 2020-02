Bastoni: “Il 95 è per mio fratello. Giocare a San Siro è incredibile: sogno un trofeo con l’Inter”

Intervistato dai microfoni di Inter TV per la nuova puntata di Unboxing, il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni ha raccontato i particolari della sua carriera, parlando della sua infanzia e dell’emozione dei colori interisti.

NUMERO 95 – “A mio fratello avevo promesso di prendere la sua data di nascita come numero in occasione della chiamata in prima squadra dell’Atalanta. E’ un modo per avere sia lui che tutta la famiglia in campo con me. Siamo una famiglia molto unita e lo saremo sempre, ci vogliamo tutti molto bene nel mio paesino di tremila abitanti e con mio fratello ci raccontiamo tutto”

LA MAGLIA DELL’OLIMPIA MILANO – “Sono appassionato di basket e la squadra del mio paese fa la Serie B. Di questo sport mi piacciono l’ambiente, la preparazione della partita dei giocatori che è diversa dalla nostra ma anche vivere il tutto nel pre e nel post, poi ho stretto amicizia con diversi giocatori della squadra”

DEDICA DI DELLA VALLE, GIOCATORE DELL’OLIMPIA – “E’ una persona vera ed usciamo spesso a cena insieme. E’ una brava persona e spero che Inter e Olimpia possano viaggiare sullo stesso binario”

SEGNALI STRADALI DI BERGAMO – “Ho trascorso dieci anni facendo 130 km al giorno da casa fino a Bergamo e ritorno e senza mio padre non ce l’avrei mai fatta. In macchina dormivo, partivo alle sette del mattino e tornavo alle nove di sera distrutto. Mio padre è sempre stato appassionato, ha anche giocato in B con la Cremonese. Non è arrivato in Serie A per aver sbagliato alcune cose e questo gli è servito per aiutarmi”

I POMODORI – “Da bambino sì, ero un grande agricoltore perché aiutavo mio nonno nell’orto. Mi ha insegnato a capire quali sono i veri valori, a restare poi con i piedi per terra e a capire cosa conta davvero. Poi sono un gran mangiatore di qualunque cosa, ma in particolare adoro le carote”

L’ALBUM CALCIATORI PANINI – “Devo fare santa la mia tata, perché psicologicamente la tormentavo. Dei calciatori sapevo tutto e facevo con lei i quiz. Penso che anche lei sappia qualcosa. Solo non sono mai riuscito a chiudere un album, ma quando i miei cuginetti mi mandano la foto della mia figurina fa un effetto particolare. Sto vivendo qualcosa di strano, lontana dal mondo dal quale vengo. Per me è un sogno giocare davanti a 70mila persone a San Siro, me lo vivo al massimo”

LA ROTELLA PER LA PIZZA – “Sono molto classico, mi piace la margherita. A Milano puoi mangiare qualunque cosa, Bergamo è tanta roba per le cose tradizionali, ma a Parma ovunque vai mangi veramente bene”

IL REGALO DA SCARTARE – “Magari la fascia da capitano e un trofeo da alzare al cielo: un sogno che ho io con tutta la squadra”

UN JOYPAD – “Mi piace giocare ai videogames di calcio e basket e penso di essere anche bravo. Non giochiamo tanto coi compagni, giochiamo più a freccette”

COSA C’E’ NELLA SCATOLA DI BASTONI? – “La morte della mia migliore amica, che ha cambiato il mio modo di pensare. Ero molto chiuso, da quando è successa quella cosa ho imparato a non lamentarmi e a capire le cose che contano. Quando posso, mi piace sempre ricordarla”

