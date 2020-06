Social – Bastoni: “Delusi per non aver raggiunto la finale. Ora testa al campionato”

Neanche il tempo per assimilare la batosta contro il Napoli e subito la testa va ai prossimi impegni. Alessandro Bastoni, esprime il suo dispiacere per l’eliminazione dalla Coppa Italia, mostrandosi pronto però per il campionato. Una delle sorprese più belle di questo campionato. Il giovane classe ’99 è uno dei pupilli di Conte che in lui ha creduto molto e continuerà a farlo.

Una buona prestazione la sua, sabato contro il Napoli, e il rammarico per come è andata. Pronto però per rialzarsi insieme a tutta la squadra lo stesso Bastoni scrive così su Instagram: “Delusi per non aver raggiunto la finale! Adesso concentrati per la ripresa campionato”.