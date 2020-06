Da Bastoni a… Bastoni: Inter, finalmente un altro gol dalla panchina

Come già accaduto al Via del Mare lo scorso 19 gennaio contro il Lecce, anche stavolta Alessandro Bastoni è riuscito a trovare la rete dopo pochi minuti dall’ingresso in campo al posto di Diego Godin. Anche in quell’occasione era stato l’uruguagio a far posto al giovane difensore mancino che su assist di Biraghi aveva sbloccato in poco tempo il risultato regalando un vantaggio momentaneo alla sua squadra, raggiunta pochi minuti più tardi dalla rete di Mancosu a fissare il match sul pareggio finale.

Ieri, invece, la rete di Bastoni ha regalato direttamente i tre punti al tecnico Antonio Conte. E’ il secondo gol che arriva dalla panchina e ancora una volta realizzato dal centrale classe 1999. Piuttosto simile la dinamica di entrambe le reti, con lo sviluppo che arriva dalla fascia e l’incornata del difensore in area di rigore. In quell’occasione, però, Bastoni era stato abile a tagliare sul primo palo e bruciare gli avversari con l’anticipo aereo su cross di Biraghi. Stavolta, invece, si è ritrovato indisturbato a pochi passi dalla porta sul secondo palo, pescato con un pallone al bacio confezionato da Moses.

