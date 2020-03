Bastoni, parla Bergomi: “Ha qualità e personalità, ma deve crescere ancora”

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, l’ex difensore dell’Inter Beppe Bergomi, storica bandiera nerazzurra ed oggi opinionista per Sky Sport, traccia un ritratto di Bastoni, una delle promesse della Beneamata di Conte: “Conosco Alessandro da tanto tempo – scrive Bergomi sulla rosea – e quando allenavo i ’95 dell’Atalanta si diceva che la classe dei ’99 fosse una delle più forti, ed Alessandro era uno che spiccava. Ha sempre avuto i mezzi fisici e tecnici importanti e, in più, è un centrale mancino, categoria molto richiesta nel calcio di oggi”.

Tecnica sì, ma anche le qualità da difensore puro: “Oltre alle qualità importanti bisogna anche essere difensori, ovvero reggere l’uno contro uno, saper difendere con tanto spazio alle spalle, scegliere quando accorciare o temporeggiare. Tutte cose che definiscono un difensore, e quasi in tutte queste Bastoni deve ancora crescere per diventare un top, anche perché nel nostro calcio spesso vince chi subisce di meno. Ha sbagliato su Dybala contro la Juventus, ma ha grandi mezzi per crescere. Ed anche grandi maestri, da Gasperini a Conte”. Queste le parole scelte da Beppe Bergomi per fotografare Alessandro Bastoni. Il difensore dell’Inter ha scelto di raccontarsi in una lunga intervista e, in merito ai suoi margini di crescita, l’ex bandiera nerazzurra ne ha tracciato limiti e possibilità.

