Bayern Monaco, sì al riscatto di Perisic: fondamentale lo sconto da parte dell’Inter

Clima da lieto fine, aspettando il ritorno alla normalità per definire ogni trattativa ancora in fase di stallo. Secondo quanto riportato da Sport Bild infatti, il Bayern Monaco sarebbe pronto ad esercitare il riscatto di Ivan Perisic, girato in prestito ai bavaresi dal club nerazzurro. Il tutto però ad una condizione: ottenere uno sconto da parte dell’Inter in merito al costo del cartellino del giocatore.

Per un eventuale riscatto, i nerazzurri avevano infatti fissato il prezzo di Perisic per una cifra pari a 20 milioni di euro. I bavaresi hanno aperto all’acquisto a titolo definitivo anche se, come riportato dai media tedeschi, per Rummenigge sarebbe fondamentale riuscire ad ottenere il croato ad un costo inferiore rispetto a quello fissato dall’Inter. Negli ultimi giorni si è parlato anche di un possibile inserimento dello stesso Perisic in una trattativa per Tolisso, valutato però oltre i 40 milioni di euro. La novità è l’apertura totale del Bayern Monaco all’acquisto del giocatore, sempre più vicino alla permanenza in Germania.

