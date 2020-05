Beccalossi: “Io e Altobelli stavamo sempre insieme. In campo c’era una sintonia unica”

Una coppia che si completava perfettamente: dalla fantasia di Evaristo Beccalossi alla fase realizzativa da grande bomber di Alessandro Altobelli. Due calciatori che reciprocamente sono riusciti a migliorarsi con la maglia dell’Inter, contribuendo ai successi del club nerazzurro in campionato e Coppa Italia a cavallo tra gli anni ’70 e ’80. I due ex compagni di squadra, ospiti del nuovo episodio di Inter Calling, hanno ricordato alcuni episodi risalenti a quegli anni.

Queste le parole di Beccalossi: “Dalla prima giornata all’ultima siamo rimasti in testa da soli, è stata una bella stagione, avevamo un gruppo eccezionale. Quando è arrivato Hansi Müller io e lui dovevamo giocare da appoggio a Spillo. Fuori dal campo poi eravamo sempre insieme, anche con Oriali. Spillo mi conosceva già dai tempi di Brescia, già da come si muoveva sapevo come dargli la palla e lui capiva già quando partire da come mi muovevo io, c’era tanta sintonia in campo, mi ricordo delle giocate straordinarie contro la Roma, nel 3-0 in cui io ho segnato un gol e Spillo due”.

