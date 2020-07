Beccalossi: “Inter, cambia ma non fare rivoluzioni: mi aspetto qualcosa di grosso. Eriksen? Paga l’aspetto caratteriale”

Alla fine, lo Scudetto non ha cambiato città, né colori della maglietta: è rimasto a Torino e alla Juventus per la nona volta consecutiva, trentaseiesima in totale. Ma, almeno, quest’anno, in questo tribolato anno reso più complicato del previsto dal coronavirus, s’è vista un po’ più di battaglia. Sul campo e in classifica. E a sostenerlo, tra gli altri, ai microfoni di Tutti Convocati su Radio 24, è anche Evaristo Beccalossi, ex storico calciatore dell’Inter: “Rispetto ad altri anni, in questa stagione c’è stata lotta vera per lo Scudetto perché le altre sono migliorate molto – ha dichiarato – Speriamo che l’anno prossimo possa vincere qualcun altro. Grande merito alla Juventus per questi nove anni: le chiacchiere stanno a zero”.

In particolare, ad aver conteso – per un certo periodo – lo Scudetto alla Juventus c’è stata anche l’Inter, poi risucchiata fuori dalla corsa per il vertice e attualmente in lotta per la seconda piazza: “Sino a un certo punto della stagione, i nerazzurri sono andati bene e si vedeva la mano del tecnico – ha continuato Beccalossi – Quest’anno, però, l’obiettivo era andare in Champions League e ridurre il gap con la Juve. Conte ha capito che direzione prendere, il prossimo anno sarà quello decisivo”.

Sul mercato, Beccalossi la vede così: “Ho sentito parlare di rivoluzione, di 8-9 giocatori da cambiare: calma. La base su cui costruire c’è, bastano 2-3 innesti di qualità. All’Inter serve qualche innesto in mezzo al campo, poi si dovrà valutare qualcosa in attacco. La società si sta muovendo bene, mi aspetto qualcosa di grosso per la prossima stagione. Però serve calma, c’è da fare un percorso importante”. E infine, un pensiero su Eriksen: “Lo vedo timido. Quando indossi quella maglia lì devi dare il 20-30% in più di quello che faresti normalmente. Lui paga questo aspetto caratteriale”.

