Beccalossi: “Il derby di Milano è da brividi. San Siro che urla il tuo nome è una goduria impagabile”

Intervistato dal canale ufficiale YouTube della Serie A, Evaristo Beccalossi racconta il suo punto di vista in chiave derby, con la stracittadina milanese in programma domani sera a San Siro.

CLIMA DERBY – “La partita ha tutta una preparazione che parte una settimana prima. La gente normale per Milano ti chiede di essere protagonista. San Siro ti dà delle emozioni: 80mila persone che chiamano il tuo nome è qualcosa che ti dà i brividi. Ti fermi trenta secondi e pensi “Com’è possibile?”. Quelle sono godurie impagabili. La notte prima poi non dormi mai. Venivo fermato dal salumiere che ti diceva fai gol che ti do un prosciuttino o chi ti diceva lascia stare il mio Milan. All’inizio non sapevo cosa volesse dire essere protagonisti nel derby. Quando abbiamo vinto, che non si vinceva da un po’, vedevo che tutti erano felici”.

L’ESPERIENZA ALL’INTER – “Io dormivo poco, non mangiavo, prendevo cinque caffè. Quando venivo da una settimana diversa dove mi ero concesso qualcosa in più e volevo essere protagonista e sfornavo prestazioni migliori. Ho vissuto un calcio dove si sopperiva alle mancanze fisiche con un gesto tecnico e la fantasia. Adesso sono 24 aziende che devi mettere insieme per raggiungere un grande obiettivo ma ai tempi nostri si stava insieme e si cresceva insieme, si creava un feeling e stima soprattutto nei confronti di chi giocava dietro che si faceva un mazzo enorme. Il mio compito era la mia metà campo”.

IL MATCH – “Credo che l’Inter è superiore al Milan, ma è una gara a sé e la favorita può non più esserlo. L’anno scorso il Milan stava meglio, l’Inter giocò la prima volta per non perdere e vinse. Lì iniziò la crisi del Milan e l’Inter la rincorse per arrivare in Champions. Il calcio è questo”.

