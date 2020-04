Beccalossi: “L’Inter è pronta a battere la Juventus. Oriali? Leader silenzioso. Su Conte e Mancini…”

Evaristo Beccalossi, ex centrocampista dell’Inter, ha partecipato ad una diretta Instagram al fianco di Ciccio Valenti, noto tifoso nerazzurro.

Ecco le sue parole: “Anche se in certi momenti ci sono delle difficoltà, fate quello che vi piace fare. Perché poi la persona giusta si riesce a sfondare. Io sono stato fortunato e ho potuto coronare il mio sogno”.

Piede sinistro o destro: “Nasco destro, ma ho notato che poi allenando il sinistro riuscivo a giocare anche con quel piede. Ci ho messo degli anni per spiegare tutto e far capire però che fossi dentro di natura ma anche quella è stata una fortuna”.

La poca corsa in campo: “Non ce la facevo (ride, ndr). Avevo un rapporto particolare con il mio preparatore. Sono partito da un paesino e poi sono arrivato fino a Milano all’Inter, inizia a fare i primi test. C’erano Oriali, Altobelli che avevano una bella corsa. Io mi giravo, speravo di trovare qualcuno e non vedevo nessuno (ride, ndr). Mi ritrovavo in pezzo a due portieri, dopo mezzo giro staccavo la spina. Menomale che con i piedi me la cavavo”.

Milan o Juve: “La rivale per me è la Juventus. Quando giocavo lì, la sfida era con i bianconeri”.

Lele Oriali: “E’ un leader silenzioso. Sono quelli importanti per un gruppo. Non faceva mai una piega, ti passava da vicino e ti dava una carica incredibile”.

Altobelli: “E’ stato per 3 anni il centravanti più forte in circolazione. Quando è andato via, non ho trovato più un compagno”.

L’Inter del presente: “Mi sta piacendo il progetto che stanno costruendo, i tempi sono cambiati rispetto a quelli di anni fa. La strada sembra essere tracciata. Io credo che quest’anno ha dato una bella botta, l’anno prossimo sarà pronta a battagliare con la Juventus. Non era facile, sono stati anche in testa. Sono sulla strada giusta”.

L’amicizia con Mancini: “E’ un grandissimo allenatore, una bravissima persona. Sono contento che ora sia arrivato in Nazionale perché lo merita”.

Conte: “Ho un bel rapporto con lui, una volta un presidente mi chiamò per parlare con lui dopo la sua esperienza all’Atalanta. Una sera mi trovai a parlare con lui di calcio e fu davvero piacevole”.

