Belgio – 10 anni fa la prima presenza di Lukaku in Nazionale: gli auguri di Mertens, Witsel, De Bruyne e Hazard

Aveva solamente 16 anni Romelu Lukaku nel lontano 3 marzo 2010, quando fece il suo esordio record con la Nazionale Belga nel match perso per 1-0 contro la Croazia. Ed oggi, per celebrare l’anniversario dei 10 anni dalla prima presenza, i Red Devils hanno realizzato un video di auguri da parte di alcuni connazionali che in quel giorno si trovano in campo, come Mertens, Witsel e Hazard, più De Bruyne che il suo esordio in Nazionale lo avrebbe fatto qualche mese più tardi. Ecco tutti i messaggi di congratulazioni pubblicati su Instagram:

Mertens: “Romelu, 10 anni in Nazionale, ti sei fatto vecchio. Buona fortuna e congratulazioni”.

Witsel: “Ciao fratello, spero tu stia bene. Congratulazione per i tuoi 10 anni in nazionale sono felice per te. Abbiamo ancora tanti anni davanti, insieme”.

De Bruyne: “10 anni, è già tanto tempo, buona fortuna per il futuro e ti auguro altri 10 anni in nazionale insieme a me”.

Hazard: “Congratulazioni per i 10 anni con i Red Devils. Attento a quello che dico, non voglio che tu segni 150 gol, ma che ne faccia uno in semifinale o finale e ci faccia vincere”.