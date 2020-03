Belgio, la stella Ceulemans: “Ammiro Lukaku: segna sempre, in ogni campionato”

Intervistato dal portale Voetbalmagazine, uno dei più grandi calciatori del calcio belga, Jan Ceulemans, ha espresso il suo punto di vista in merito alle prestazioni e ai numeri collezionati da Romelu Lukaku. Il centravanti dell’Inter e del Belgio ha conquistato tutti alla sua prima esperienza italiana, cancellando le ombre espresse con la maglia del Manchester United.

“Un calciatore che ammiro tantissimo è Romelu Lukaku. Se riesce a segnare più di 20 gol in ogni campionato, in qualsiasi lega in cui gioca, questo significa qualcosa. Gli altri? Mi piacciono, ovviamente, sia Kevin De Bruyne che Eden Hazard, due fuoriclasse”. Queste le parole dell’ex calciatore belga Jan Ceulemans in merito al centravanti nerazzurro Romelu Lukaku. Una nuova attestazione di stima per il belga, tra i migliori in questa stagione vissuta sotto la guida di Antonio Conte.

