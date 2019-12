Bellinazzo: “San Siro, il problema sono le volumetrie. Ecco qual è la grande incoerenza di Sala”

La questione San Siro – se esiste – è un insieme indistinto di varie e diverse sottoquestioni, il punto è questo: certezze in merito a quel che ne sarà del progetto – anzi, dei due progetti – non ce ne sono, con l’unico dato sicuro che pare il seguente: ossia che il doppio stadio (cioè la costruzione di uno stadio nuovo in cui giocare e il mantenimento di quello vecchio per “rifunzionalizzarlo”, farci insomma qualcos’altro), alle due società, non sta bene. L’hanno comunicato – Inter e Milan – nella giornata di ieri, con una nota in cui si affermava come “la compresenza di due stadi genererebbe un dubbio impatto paesistico sul contesto”, “e una oggettiva difficoltà a realizzare una riqualificazione dell’ambito San Siro, a beneficio della cittadinanza”. Tradotto: due stadi avrebbero effetti cementificatori devastanti sull’intero quartiere di San Siro, dal punto di vista paesaggistico.

Una soluzione che certamente stride con quello che pare essere il richiamo ecologista che Beppe Sala, sindaco di Milano, sta cercando di dare alla sua amministrazione, e a farlo notare – tra gli altri – è Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, che sul proprio profilo Twitter commenta così la questione stadio: “Il vero tema del progetto San Siro sono le volumetrie di costruzione – commenta – Dagli anni Novanta gli interventi che hanno rinnovato la città hanno in media indici doppi rispetto a ciò che si concede a Inter e Milan. Vedo incoerenza tra la richiesta di più verde e due impianti di Sala”.

E infatti, la media degli indici volumetrici (cioè il rapporto tra il volume fabbricabile e la superficie di una data area) concessi dal Comune di Milano per le opere di rinnovamento urbanistico degli ultimi decenni, si attesta intorno al valore di 0,70: vale per le zone di Porta Nuova (la cui riedificazione ottenne addirittura un indice di 1,65), City Life (0,79), della Bicocca (0,95) o della Cascina Merlata (0,71). Per operare nella zona San Siro, il Piano di Governo del Territorio prevede un indice di 0,35. Sembra oggettivamente pochino.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!