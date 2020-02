Bellucci: “Vidal? Non ci vuole solo carattere: Conte lo voleva, ma il cileno a volte esagera”

Ai microfoni di TMW Radio, l’ex attaccante del Napoli Claudio Bellucci ha analizzato la situazione del Napoli parlando anche in particolare di Vidal, cercato dai nerazzurri in passato nel recente mercato di gennaio.

VIDAL – “A parte l’episodio del rosso, non è dispiaciuto. Mi ricordo anche Guardiola che lo ha avuto al Bayern, diceva che lo voleva con lui se doveva scendere in guerra. Conte lo voleva all’Inter, ma non ci vuole solo carattere. Bisogna giocare e il cileno a volte va oltre in certi comportamenti, sia in campo che fuori. E Conte voleva uno pronto a vincere, ma lo è anche Eriksen”

MERTENS – “Rinnovo? La lettera bisognerebbe scriverla a Mertens e non al presidente. Ha portato giocatori importanti e può privarsi di uno come lui. Penso che l’attaccamento che dimostra sia evidente, ma serve trovare un punto d’incontro. Dare 7 milioni a un giocatore di 32 anni è una grande sorpresa”

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!