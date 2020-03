Belotti, anche l’Inter tra le concorrenti: Cairo però spera di trattenerlo

Non c’è solo il Napoli sulle tracce di Andrea Belotti. Il centravanti del Torino, attaccante anche della Nazionale di Roberto Mancini ed in corsa per una maglia in vista di Euro 2020, è finito nel mirino di diverse grandi del nostro calcio. Addio ai granata che non appare scontato ma che, secondo quanto riportato da Tuttosport, potrebbe avverarsi in caso di un corteggiamento serrato e di un progetto decisamente invitante.

Il quotidiano torinese inserisce anche i nerazzurri tra le squadre in corsa per l’acquisto di Belotti, conteso da Milan, Roma, Napoli ed appunto l’Inter. Non mancano le sirene inglesi, con l’Everton che si è detto interessato e che sembrerebbe pronto a studiare al meglio la situazione prima di eventuali assalti. Il presidente del Torino Urbano Cairo però non vorrà concedere sconti: la priorità è quella di convincere il giocatore a restare in granata. Poi, nel caso in cui la love story dovesse interrompersi, scatterà l’asta per il giocatore. L’azzurro della Nazionale nel mirino ed una nuova possibile avventura all’orizzonte: tutto da scrivere il futuro di Andrea Belotti.

