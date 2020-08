Benatia: “Hakimi? Si contenderà il ruolo di migliore con Alexander-Arnold. Inter scelta perfetta”

Medhi Benatia, ex Roma e Juventus, è stato protagonista di un’intervista a Sportweek, nella quale ha parlato anche del neo acquisto nerazzurro Achraf Hakimi, strappato alla concorrenza di top club europei come Bayern Monaco e PSG.

Ecco, dunque, le parole di Benatia sul connazionale: “Hakimi è forse la punta di diamante della generazione di talento che sta crescendo in Marocco. Tra un paio d’anni sarà a contendersi il primo posto del podio con Alexander-Arnold del Liverpool: in questo momento, l’inglese è un pochino più forte.

Poi, la scelta italiana: “Hakimi mi ha chiamato prima di firmare per l’Inter: gli ho detto che l’Italia era la scelta migliore che potesse fare; anzi, è una scelta perfetta, perché lo farà crescere dal punto di vista tattico. Lo volevano tutti, PSG e Bayern in testa, ma da voi potrà affinarsi e completarsi, soprattutto con un allenatore come Antonio Conte, preparato e vincente“.

