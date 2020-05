Benedetto: “Lautaro merita la Nazionale Argentina. Io non ho fatto un gol, non sono nei piani di Scaloni”

Arrivato in Europa probabilmente con qualche anno di ritardo, El Pipa Dario Benedetto alla prima stagione con il Marsiglia ha dimostrato di poter dire perfettamente la sua siglando subito 11 reti in 26 presenze in campionato. L’attaccante argentino, fuori dal giro della Nazionale da qualche tempo, ha ammesso di non meritare una chiamata da parte del ct Lionel Scaloni a causa dello scarso rendimento in Albiceleste nelle ultime apparizioni. Piuttosto, sono altri i centravanti che meritano la convocazione.

Tra questi, secondo Benedetto, c’è anche l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez. Questo il suo giudizio nella diretta su TycSports: “Oggi non mi vedo tra i convocati della Selezione, non mi vedo nei piani di Scaloni. Non ho giocato al meglio nelle amichevoli e nelle eliminatori, non ho fatto un gol. Sono cosciente e realista. Sempre mi chiedono chi sono gli attaccanti che devono andare, dico che sono questi tre: Agüero, Lautaro e Alario”.

