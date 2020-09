Benevento-Inter alla prima, parla Inzaghi: “Sarà rinviata, che rabbia. Aspettavamo il ritorno in A”

È stato sorteggiato quest’oggi il calendario della prossima Serie A, che vedrà un finale di fuoco per un’Inter che affronterà stagione Roma e Juventus. La prima dei nerazzurri sarà però contro il Benevento, in una sfida che sarà rinviata per dare un po’ di fiato agli uomini di Conte, che da poco hanno terminato la loro annata con la finale di Europa League.

Della sfida ha parlato il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi, che ai microfoni ufficiali del club ha commentato: “Che rabbia non essere presente alla prima di campionato per festeggiare il ritorno in serie A, aspettavamo con ansia il debutto. Con l’Inter? Ma sì, tanto tutte le avversarie sono temibili, dalla prima all’ultima. Comunque questo rinvio, in parte, mi consola soprattutto per i tifosi che potranno, lo spero tanto, essere presenti sugli spalti del Vigorito per ammirare una grande del campionato. Il mio occhio al calendario, comunque, è andato subito alla sfida con la Lazio di mio fratello Simone, che sarà a dicembre”.