Bergkamp e il passato all’Inter: “Ottimi rapporti con tutti. Materazzi uno dei difensori più forti affrontati”

Due stagioni con la maglia dell’Inter prima di fare la storia dell’Arsenal: Dennis Bergkamp dopo il primo anno in cui non è riuscito ad esprimere tutte le sue potenzialità, nel secondo è risultato decisivo per la vittoria in Coppa UEFA.

L’olandese ha parlato ai microfoni dell’emittente inglese FourFourTwo del suo rapporto con i compagni: “Sono andato d’accordo con tutti. C’erano alcuni giocatori che erano lì da 10 o 15 anni. Ragazzi come Bergomi, Ferri e Battistini erano l’Inter, ed erano tutti molto gentili con me. Avevo anche un buon rapporto con Nicola Berti. È un bravo ragazzo. Non ho mai avuto problemi con nessuno. L’unica cosa che mi ha deluso è stato Ruben Sosa: sul campo avremmo potuto fare molto meglio”.

Continua: “I difensori migliori? Sol Campbell, Jaap Stam, difensori forti e seri con ritmo che sanno leggere la partita. Mi è sempre piaciuto giocare contro giocatori come Sinisa Mihajlovic o Marco Materazzi”.



